19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs Cuma günü bankalar çalışıyor mu? Havale, EFT… 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların açık mı, kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki 19 Mayıs bankalar açık mı? İşte merak edilenler…

19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a ayak bastı.

1919 yılından bu yana her yıl 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Etkinliklerle ve coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ta bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı merak ediliyor.

Milli bayramımız olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na kısa bir zaman kala heyecan bütün yurdu sardı.

Bankalarda işi olan vatandaşlar arama motorlarında, “19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs Cuma günü bankalar çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor.

19 Mayıs bankalar açık mı?

19 Mayıs Cuma günü resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşlar hizmet vermemektedir. Bu nedenle bankalar 19 Mayıs Cuma günü kapalı olacak.

Yapılan havale ve EFT işlemleri sonraki ilk iş günü olan 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.