19 Mayıs Cuma borsa açık mı, kapalı mı? BIST tatil günleri 2023 Borsada işlem yapacak olanlar, resmi tatil olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açık olup olmadığı araştırılıyor. Yatırımcılar, "19 Mayıs Cuma borsa açık mı, kapalı mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte Borsa İstanbul çalışma ve tatil günleri...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta hangi kurumların faaliyet gösterip göstermediği merak ediliyor. Alış satış işlemi yapmayı düşünenler 19 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu sorusunun yanıtını arıyor. Özellikle yatırımcılar, borsa'nın açık olup olmadığını araştırarak, "19 Mayıs Cuma borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 19 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? İşte Borsa çalışma saatleri... 19 Mayıs Cuma borsa açık mı? Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 19 Mayıs'ta Pay Piyasası kapalı olacak. 19 Mayıs Cuma günü, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gerçekleştirilemeyecek. 18 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 23 Mayıs tarihinde olacak.