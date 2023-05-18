19 MAYIS MESAJLARI | En güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyen ve sevdiklerinin milli bayramını kutlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını araştırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktası olan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 her yıl kutlanmaya devam ediyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı bu önemli günü Türk Gençliği'ne armağan etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Bu önemli güne kısa bir zaman kala en çok araştırılan konulardan biri de kutlama mesajları oldu.

Vatandaşlar arama motorlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Gençliğin gücüyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım.

Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!

Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!

Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!

19 Mayıs, gençlerimizin enerjisiyle aydınlanan bir gün. Gençlerimizin sporla büyümesini ve hayallerine ulaşmasını dilerim. Bayramımız kutlu olsun!

Gençlik, umutla başlar, azimle devam eder ve başarıyla taçlanır. Gençlerimiz, bu ülkenin en büyük değeridir. 19 Mayıs'ta tüm gençlere saygı ve sevgilerimi sunuyor, geleceklerinin parlak olmasını diliyorum.

Atatürk sözleri

Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.

Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, herşeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Bütün ümidim gençliktedir.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.