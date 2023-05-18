19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma günü otobüs, metro, Marmaray bedava mı? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle resmi tatil olarak geçiyor. Vatandaşlar 19 Mayıs Cuma günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, Marmaray, metro bedava mı?

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a ayak bastı.

Milli bayram olarak kabul edilen o tarihten bu yana her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Bütün kamu ve kuruluşların kapalı olduğu, resmi tatil olan 19 Mayıs’ta etkinlikler düzenleniyor ve kutlamalar yapılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu önemli güne kısa bir zaman kala toplu taşıma ücretleri merak ediliyor.

Vatandaşlar arama motorlarında “19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, Marmaray, metro bedava mı?” sorularına yanıt arıyor.

19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs için İBB’den otobüslerin ücretsiz olmasına dair henüz bir resmi açıklama gelmedi. İstanbul’da yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri ücretsiz yolculuktan faydalanabiliyor. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta otobüslerin ücretsiz olması sebebiyle bu yıl da ücretsiz olması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ise 19 Mayıs’ta ücretsiz gerçekleştirilecek.