19 Ocak reyting sonuçları: Türkiye hafta sonu bakın ne izledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde zirvede yer alan TRT1’in sevilen dizisi "Teşkilat" 1. Sırada yer aldı. TV8’in rekabet dolu programı "Survivor" 2. Sırada, Show TV’nin sürükleyici dizisi "Deha" 3. Sırada yer aldı.

AB kategorisinde de zirvede "Teşkilat" dizisi yer aldı. Show TV’nin "Deha" dizisi 2. sırayı alırken, TV8’in "Survivor" programı 3. sırada yer aldı.

ABC kategorisinde de ilk sırada "Teşkilat" yer aldı. Show TV’nin "Deha" dizisi 2. sırada yer alırken, "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" 3. sıraya yerleşti.