2 bankada yok! Simit Sarayı halka arz hangi bankalarda var? Kaç lot veriyor? Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin #DMRGD toplamda 2 gün sürecek (21-22 Eylül) talep toplama süreci başlıyor. Bankalarında Simit Sarayı halka arzını göremeyenler, "Simit Sarayı halka arz hangi bankalarda" sorusuna yanıt arıyor.

ensonhaber.com

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı bültende halka arzına onay verilen DMRGD, bugün itibariyle talep toplamaya başlıyor.

Dmr Unlu Mamüller'in yüzde 70 oranındaki sahipliği ise Simit Sarayı'na ait.

10,24 TL halka arz fiyatıyla yatırımcılara pay edilen gıda firması, paylarını 21-22 Eylül günlerinde, 09.00-17.00 saat aralığında yatırımcılara arz edecek.

Akbank ve Yapıkredi üzerinden başvuru yapamayanlar, "Simit Sarayı halka arz hangi bankalarda var" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Simit Sarayı halka arz hangi bankalarda? Kaç lot veriyor? İşte detaylar...

İşlem gören bankalar

Halka arza Akbank, Akbank Mobil, Ak Yatırım ve Yapı kredi üzerinden talep girmeye çalışan yatırımcılar, halka arzın neden gözükmediğini öğrenmeye çalışıyor.

Simit Sarayı halka arzında Akbank ve Yapı Kredi yer almıyor.

Yatırımcılar, başka banka veya aracı kurumlardaki hesapları üzerinden katılım sağlayabilirler.

Kişi başı lot

Simit Sarayı halka arz başvurusu yapacak olanlar, kişi başı lot sayısını da merak ediyor.

Hisseler eşit dağıtım şeklinde gerçekleşiyor ve 75,000,000 lot veriyor. Katılıma göre ise ortalama 20 lot düşmesi bekleniyor.