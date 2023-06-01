2 damlası güneş kremine bedel! Ahududu yağını böyle kullanırsanız... Güneş kremi ihtiyacını doğal yağlarla karşılamak isteyenler, SPF özellikli ahududu yağını tercih ediyor.

Güneş, yüzünü gösterdi; UV ışınları tene temas etmeye başladı.

Özellikle küresel ısınmadan kaynaklı, güneş ışınları artık eskisi gibi sağlıklı değil. Cildimize direkt olarak gelen güneş, leke ve kuruluk yapıyor. İlerleyen seviyede kansere kadar götürüyor.

Güneşi görür görmez, güneş kremi çılgınlığı da başlıyor.

Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için illa içeriğinde bolca kimyasal bulunan ürünler kullanmanıza gerek yok.

Güneşten koruyucu SPF oranı ve nemlendirme özelliği ile de göz kamaştıran doğal yağlar tercih edebilirsiniz. Hele ki ahududu yağı, güneş kremlerine ihtiyacı sıfırlıyor.

Elinize damlatıp sürün

Güneş ışınlarına karşı 50 faktörlü bir koruma istiyorsanız, ahududu çekirdeği yağı iyi bir tercih olacaktır.

Ahududu yağı doğal olarak UVB ve UVC ışınlarına karşı korurken, UVA için de limitli bir koruma sağlar.

Oldukça dayanıklı olan bu yağ, E vitamini bakımından zengin olduğu için ayrıca etkili bir cilt yenileyicidir.