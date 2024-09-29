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2 değil 4 kişilik! A101’den trafik derdine son veren fırsat: Bu motora ehliyet şartı yok

2 değil 4 kişilik! A101’den trafik derdine son veren fırsat: Bu motora ehliyet şartı yok A101’de ekim ayı indirimleri başlıyor. Bu kez 2 kişilik değil, 215 kg taşıma kapasiteli motosiklet satışa sunuluyor. Hem fiyatı ucuz hem de motor ehliyeti gerekmiyor. İşte A101 3 Ekim indirim kataloğu…