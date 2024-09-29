2 değil 4 kişilik! A101’den trafik derdine son veren fırsat: Bu motora ehliyet şartı yok

Haber Merkezi
A101, yeni kampanyasında Volta’nın Türkiye’de ürettiği APEC APT4 elektrikli moped’i uygun fiyatla satışa sunuyor.
Üç tekerlekli tasarımı ve 1.000 watt motor gücüyle dikkat çeken moped, 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. Tam dolu şarjla 41 kilometre menzil sağlayan araç, 60V 20 AH bataryaya sahip.
Ön ve arka kampana fren sistemi, LED far ve geri sürüş modu gibi özellikler sunan moped, 2 yıl garanti ile satışa sunuluyor.
Ayrıca direksiyon kilidi, park freni, geniş yükleme platformu ve üç kademeli elektronik vites gibi özellikler de kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.
215 kilogram taşıma kapasitesine sahip aracın bataryası 30 kilogram ağırlığında.
İşte A101 3 Ekim indirim kataloğu...