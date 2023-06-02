2 Haziran 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Güncel fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük olarak altın fiyatlarının ne kadar araştırılıyor.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel araştırması yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 2 Haziran 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları..

30 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

2 Haziran 2023 güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 1.328,14 TL

Satış: 1.328,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.192,61 TL

Satış: 2.244,43 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 9.085,00 TL

Satış: 9.222,00 TL

Yarım altın

Alış: 4.371,52 TL

Satış: 4.488,87 TL

Altın ons

Alış: 1.978,53 Dolar

Satış: 1.978,85 Dolar