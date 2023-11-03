2 Kasım reyting sonuçları: Sakla Beni dizisi bekleneni karşılamadı 2 Kasım Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Birbirinden iddialı diziler arasında reyting savaşı sona erdi. İşte 2 Kasım Perşembe reyting sonuçları...

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Her gün merakla beklenen reyting sonuçları sonunda açıklandı. Dün akşam, ekranlarda birbirinden iddialı programlar ve diziler izleyicilerle buluştu.

İzleyiciler, ekran başında keyifle izledikleri yapımların dün akşamki performansını merak ediyorlar.

Peki, izleyicilerin favori yapımları neler oldu? Dün akşamın reyting şampiyonları hangi başarıları elde etti?

2 Kasım Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 12. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Hudutsuz Sevda”, 8. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.