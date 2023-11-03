2 Kasım reyting sonuçları: Sakla Beni dizisi bekleneni karşılamadı

Her gün merakla beklenen reyting sonuçları sonunda açıklandı. Dün akşam, ekranlarda birbirinden iddialı programlar ve diziler izleyicilerle buluştu.
İzleyiciler, ekran başında keyifle izledikleri yapımların dün akşamki performansını merak ediyorlar.
Peki, izleyicilerin favori yapımları neler oldu? Dün akşamın reyting şampiyonları hangi başarıları elde etti?
2 Kasım Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 12. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Hudutsuz Sevda”, 8. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.