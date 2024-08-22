2 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz izlenecek maçlar... Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5, 22 Ağustos Perşembe günü yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Editör: Salih Demirgan

TV8,5 kanalının 22 Ağustos Perşembe günü yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bugünkü programı açıklandı.

Futbol ile ilgilenenler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları ilgiyle takip ediyor.

TV8,5'un bugün şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak 2 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte maç programı...

22 Ağustos Perşembe

20:00 Djurgarden - Maribor (TV8,5)

22:30 Braga - Rapid Wien (TV8,5)