2 Nisan iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde iftar saatleri Milyonlarca vatandaş 2 Nisan iftar vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde iftar vakitleri araştırılıyor. Peki iftara ne kadar kaldı?

Ramazan'ın 11. gününde "Bugün iftar saat kaçta?" sorusu merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlamıştı. Bu sene Ramazan'ın farklı olarak toplamda 29 gün süreceği biliniyor. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakitleri araştırılıyor. Peki, iftara ne kadar kaldı?

2 Nisan iftara ne kadar kaldı?

Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar ve sahur saatleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar tarafından sorgulanan imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış durumda.

2 Nisan 2023 Pazar günü için İstanbul’da iftar saat 19.36’da, Ankara’da 19.20’de, İzmir’de ise 19.42’de yapılmış olacak.

2023 DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ VE TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Oruç tutmanın önemi nedir?

Oruç ile ilgili olarak Peygamber efendimiz "Bir kimse, ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günahları affolur" şeklinde buyurmuştur.

Ayrıca İmâm-ı Rabbânî hazretleri de “Bu ayın günlerinin bereketi başka olduğu gibi, gecelerinin hayırları da başkadır." şeklinde buyurmuştur.