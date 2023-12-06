2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 1.Dönem 2. Ortak Sınav konuları MEB tarafından ilk kez uygulanan "ortak sınav" için ikinci maraton başlıyor. Öğrenciler, "2.ortak sınavlar ne zaman" sorusuna yanıt ararken, takvim açıklandı. İşte 1.Dönem 2.Ortak Sınav tarihleri...

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Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde aynı anda aynı sorularla sınav yapılmasına karar verdi.

Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla eşit koşullarda yapılan sınavlar, 2023-2024 eğitim yılında ilk kez uygulanıyor.

Ortakokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayacağı ortak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler bir yandan da sınavın net tarihini merak ediyor.

Birinci dönem ilk ortak sınavları ekim-kasım arasında gerçekleşti. Gözler ise 2.ortak sınavlara çevrildi.

Öğrenciler, "ikinci ortak sınavlar ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

İşte MEB 1.Dönem 2. Ortak Sınav tarihleri...

2.Ortak Sınav ne zaman?

1. dönemin ikinci ortak sınavları 25 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

6. sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ortak sınava girecek.

6. sınıfların sınavları 16'şar sorudan, 9. sınıfların sınavları ise 20'şer sorudan oluşacak.

Hangi konudan kaç soru sorulacağını gösteren tablolar ise bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı.