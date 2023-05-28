2. tur sandık no sorgulama: 28 Mayıs hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet ekranı...

Vatandaşlar 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Yurdun dört bir yanında okullarda 2.tur seçimleri devam ediyor.

Oy kullanacakları yeri unutan vatandaşlar, okul ve numarası bilgisi için internette sorgulama yapıyor.

Bu kapsamda "nerede oy vereceğim", "hangi okulda oy kullanacağım", "sandık no sorgulama" gibi başlıklara yanıt aranıyor.

bilgi kağıdına tekrar bakmak isteyenler, e-Devlet üzerinden detayları öğreniyor.

2. tur sandık no sorgulama: 28 Mayıs hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet ekranı...

Sandık no sorgulama

2. kez oy verecek olan seçmenler, aynı okulda oy kullanacak. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü, ilk seçimde oy verdikleri sandıkta yeniden tercih yapacak.

Seçmen bilgi kağıdına ulaşmak isteyenler, e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebiliyor. Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile, sandık bilgilerine ulaşabiliyor.

Oy yeri öğrenme ekranı