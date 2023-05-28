2. tur sandık no sorgulama: 28 Mayıs hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet ekranı... 2.tur seçimlerinde hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağına tekrar bakmak isteyenler, "sandık no sorgulama" ekranına yöneliyor. İşte e-Devlet seçmen bilgi kağıdı ekranı...

Vatandaşlar 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Yurdun dört bir yanında okullarda 2.tur seçimleri devam ediyor.

Oy kullanacakları yeri unutan vatandaşlar, okul ve sandık numarası bilgisi için internette sorgulama yapıyor.

Bu kapsamda "nerede oy vereceğim", "hangi okulda oy kullanacağım", "sandık no sorgulama" gibi başlıklara yanıt aranıyor.

Seçmen bilgi kağıdına tekrar bakmak isteyenler, e-Devlet üzerinden detayları öğreniyor.

Sandık no sorgulama

2. kez oy verecek olan seçmenler, aynı okulda oy kullanacak. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü, ilk seçimde oy verdikleri sandıkta yeniden tercih yapacak.

Seçmen bilgi kağıdına ulaşmak isteyenler, e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebiliyor. Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile, sandık bilgilerine ulaşabiliyor.

Oy yeri öğrenme ekranı