2 yıllık okuyanlar vergisiz telefon alabilecek mi? AÖF öğrencilerine ÖTV indirimi var mı? Üniversite öğrencileri için geçerli olan vergisiz elektronik kampanyasına ön lisans ve AÖF öğrencileri dahil mi merak ediliyor.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi açıklamasında “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

Kabine toplantısında şartlar netleşecek ve kamuoyuna açıklanacak.

Bu kapsamda "örgün" öğretim gören öğrenciler ÖTV'siz faydalanabilecek.

Peki, 2 yıllık ve açıktan okuyanlar için geçerli mi? AÖF ve önlisans öğrencileri alabilecek mi? İşte ayrıntılar...

Önlisans ve AÖF dahil mi?

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Ancak AÖF (Açıköğretim) ve Uzaktan eğitime kayıtlı öğrencilere bu imkanın verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.