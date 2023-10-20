20 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 20 Ekim Cuma On Numara sonuçları! 20 Ekim tarihli On numara çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki Kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte On Numara sonuçları..

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Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilir.

Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 20 Ekim 2023 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Büyük ikramiyenin 288.535 TL olduğu On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

20 Ekim 2023 On Numara çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!