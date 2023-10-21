20 Ekim reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti rakiplerini devirdi, tarihe geçti 20 Ekim 2023 Cuma günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 Ekim Cuma reyting sonuçları

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada yine Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti (Özet)”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye All Star” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti (Özet)”, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye All Star” yer aldı.