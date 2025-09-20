Abone ol: Google News

20 Eylül 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 13:35
20 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

20:00 Antalyaspor - Kayserispor

Trendyol 1. Lig

16:00 Van Spor FK - Sivasspor

16:00 Keçiörengücü - Bodrum FK 

19:00 Manisa FK - Esenler Erokspor

19:00 Adana Demirspor - Erzurumspor FK

İtalya Serie A

16:00 Bologna - Genoa

19:00 Hellas Verona - Juventus 

21:45 Udinese - Milan

İspanya La Liga

15:00 Girona - Levante 

17:15 Real Madrid - Espanyol 

19:30 Deportivo Alaves - Sevilla

19:30 Villarreal - Osasuna 

22:00 Valencia - Athletic Bilbao

İngiltere Premier Lig

14:30 Liverpool - Everton

17:00 Brighton & Hove Albion - Tottenham

17:00 Wolverhampton - Leeds United 

17:00 Burnley - Nottingham Forest 

17:00 West Ham United - Crystal Palace 

19:30 Manchester United - Chelsea

22:00 Fulham - Brentford

Fransa Ligue 1

18:00 Nantes - Rennes 

20:00 Brest - Nice 

22:05 Lens - Lille

Almanya Bundesliga

16:30 Hoffenheim - Bayern Münih 

16:30 Hamburg - Heidenheim

16:30 Werder Bremen - Freiburg 

16:30 Augsburg - Mainz 05 

19:30 RB Leipzig - Köln

