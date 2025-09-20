20 Eylül 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

20 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

20:00 Antalyaspor - Kayserispor

Trendyol 1. Lig

16:00 Van Spor FK - Sivasspor

16:00 Keçiörengücü - Bodrum FK

19:00 Manisa FK - Esenler Erokspor

19:00 Adana Demirspor - Erzurumspor FK

İtalya Serie A

16:00 Bologna - Genoa

19:00 Hellas Verona - Juventus

21:45 Udinese - Milan

İspanya La Liga

15:00 Girona - Levante

17:15 Real Madrid - Espanyol

19:30 Deportivo Alaves - Sevilla

19:30 Villarreal - Osasuna

22:00 Valencia - Athletic Bilbao

İngiltere Premier Lig

14:30 Liverpool - Everton

17:00 Brighton & Hove Albion - Tottenham

17:00 Wolverhampton - Leeds United

17:00 Burnley - Nottingham Forest

17:00 West Ham United - Crystal Palace

19:30 Manchester United - Chelsea

22:00 Fulham - Brentford

Fransa Ligue 1

18:00 Nantes - Rennes

20:00 Brest - Nice

22:05 Lens - Lille

Almanya Bundesliga

16:30 Hoffenheim - Bayern Münih

16:30 Hamburg - Heidenheim

16:30 Werder Bremen - Freiburg

16:30 Augsburg - Mainz 05

19:30 RB Leipzig - Köln