20 Eylül 2025 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

20 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
17:00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20:00 Antalyaspor - Kayserispor
Trendyol 1. Lig
16:00 Van Spor FK - Sivasspor
16:00 Keçiörengücü - Bodrum FK
19:00 Manisa FK - Esenler Erokspor
19:00 Adana Demirspor - Erzurumspor FK
İtalya Serie A
16:00 Bologna - Genoa
19:00 Hellas Verona - Juventus
21:45 Udinese - Milan
İspanya La Liga
15:00 Girona - Levante
17:15 Real Madrid - Espanyol
19:30 Deportivo Alaves - Sevilla
19:30 Villarreal - Osasuna
22:00 Valencia - Athletic Bilbao
İngiltere Premier Lig
14:30 Liverpool - Everton
17:00 Brighton & Hove Albion - Tottenham
17:00 Wolverhampton - Leeds United
17:00 Burnley - Nottingham Forest
17:00 West Ham United - Crystal Palace
19:30 Manchester United - Chelsea
22:00 Fulham - Brentford
Fransa Ligue 1
18:00 Nantes - Rennes
20:00 Brest - Nice
22:05 Lens - Lille
Almanya Bundesliga
16:30 Hoffenheim - Bayern Münih
16:30 Hamburg - Heidenheim
16:30 Werder Bremen - Freiburg
16:30 Augsburg - Mainz 05
19:30 RB Leipzig - Köln