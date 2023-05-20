20 gününüz var, tezgahta görür görmez alın! Bağırsakları öyle bir çalıştırıyor ki... Mevsim meyvelerini tüketmeye özen gösterirseniz hem bağışıklık hem de sindirim sisteminize iyilik yaparsınız. İşte tamda bu zamanlarda tezgahta görür görmez almanız gerekeni açıklıyoruz...

Mevsime göre beslenmek, vücuda oldukça faydalıdır. Sebze ve meyveleri en doğru zamanda tüketmek, bağışıklık sistemini daha da güçlendirir.

İlkbaharın gelişini müjdeleyen çağla ağacı, meyvelerini vermeye başladı.

Şeftali, kiraz ve erik ailesine bağlı çağla meyvesinin insan sağlığına birçok faydası vardır. Özellikle güçlü bir probiyotik kaynağı olarak görülür.

Kahverengi topraklarda yetişen çağla meyvesi bu topraklardaki tüm vitamin ve mineralleri içerir. İçeriğinde bol bol fosfor, azot ve potasyum barındırır.

Bademin veya kayısının henüz olgunlaşmamış hali olan çağla, protein, lif, kalsiyum, E vitamini, riboflavin ve niasin bakımından yüksek besin değerlerine sahiptir.

Bağırsak çalıştırıcı

Çağla meyvesi, sindirim sistemini düzenli bir şekilde çalıştırmakta başarılıdır. Bu meyve, kabızlığı önleyen harika bir lif kaynağıdır. Aynı zamanda organik bir müshil olan sorbitol içerir.

Hastalıklara karşı kalkan oluşturan çağla meyvesi C vitaminin antioksidan etkisi ile vücutta biriken tüm serbest radikalleri idrar yolu ile atar.