20 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Arabesk Gecesi'nde birbirinden ünlü isimler... Birbirinden güzel şarkılar ve konseptlerle Kanal D ekranlarında izleyicileri eğlendiren Şarkılar Bizi Söyler, yarın akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak. Arabesk Gecesi'yle ekranlara damga vuracak olan programın konukları merak konusu oldu.

Şarkılar Bizi Söyler programı, her cumartesi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Her hafta farklı konseptlerle ve farklı konuklarla ekranlara gelen program izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Şarkılar Bizi Söyler, yarın akşam da birbirinden özel konuklarıyla Kanal D ekranlarını süsleyecek. Konsepti ise izleyicileri heyecanlandırdı. Yarın akşam izleyici karşısına çıkacak olan konuklar arabesk müziğine damga vuran usta sanatçıların eserlerini seslendirecek. Programın yeni bölümü için geri sayım başlarken, izleyiciler yeni konukları araştırmaya başladı. İşte 20 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları... 20 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları; Baha, Bilal Sonses, Ferman Toprak, Hüseyin Tatlı, Çılgın Sedat, Murat Kurşun, Elif Kaya, Oktay Gürtürk, Ceyhun Damla ve Hilal Altın olacak.