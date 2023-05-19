20 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Arabesk Gecesi'nde birbirinden ünlü isimler...

Şarkılar Bizi Söyler programı, her cumartesi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Hakan Altun, ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor.

Her hafta farklı konseptlerle ve farklı konuklarla ekranlara gelen izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Şarkılar Bizi Söyler, yarın akşam da birbirinden özel konuklarıyla Kanal D ekranlarını süsleyecek. Konsepti ise izleyicileri heyecanlandırdı.

Yarın akşam izleyici karşısına çıkacak olan konuklar arabesk müziğine damga vuran usta sanatçıların eserlerini seslendirecek.

Programın yeni bölümü için geri sayım başlarken, izleyiciler yeni konukları araştırmaya başladı. İşte 20 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları...

20 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları; Baha, Bilal Sonses, Ferman Toprak, Hüseyin Tatlı, Çılgın Sedat, Murat Kurşun, Elif Kaya, Oktay Gürtürk, Ceyhun Damla ve Hilal Altın olacak.