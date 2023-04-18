20 Nisan arife günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? Ramazan Bayramı arife günü banka çalışma saatleri Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Bayram öncesi arife günü bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki 2023 arife günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? İşte 20 Nisan Perşembe arife (arefe) günü banka çalışma saatleri...

Ramazan ayının bitmesine kısa bir zaman kaldı. Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramdan bir önceki gün olan arife günü ise 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar arife gününü araştırmaya başladı.

Ramazan Bayramı resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Arife günü ise yarım gün resmi tatil olacak.

Bayramdan bir önceki gün olan arife gününde vatandaşlar bayrama hazırlık olarak hazırlıklarını tamamlayacak.

Ramazanın arifesinde para çekmek isteyen veya bankada işleri olan vatandaşlar banka mesai saatlerini araştırıyor.

Peki 2023 Ramazan Bayramı arife günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Arife günü bankalar kaça kadar açık? İşte arife günü banka çalışma saatleri…

20 Nisan arife günü bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak?

20 Nisan Perşembe arife günü yarım gün resmi tatil olması sebebiyle bankalar öğlene kadar hizmet verecek.

20 Nisan Perşembe günü öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek, öğleden sonra yapılan işlemler ise bir sonraki iş gününde hesaba geçecek.