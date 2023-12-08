Haberler



Bilgi



2016 öncesi ehliyetliler dikkat! Zamanı geçiyor...

2016 öncesi ehliyetliler dikkat! Zamanı geçiyor... Eski ehliyete sahip vatandaşların belirtilen süre içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Peki ehliyet yenileme ne zamana kadar yapılır, son gün ne zaman 2023? İşte yanıtı...