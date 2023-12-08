2016 öncesi ehliyetliler dikkat! Zamanı geçiyor...

2023 yılının son günlerinde ehliyet yenileme konusu gündemde...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.
Yeni yıla yaklaştıkça sürücüler, yapılması gereken işlemleri ve detaylarını araştırıyor.
Ehliyet yenileme işlemi, çipli kimlik kartlarına geçiş kapsamında yapılıyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih paylaşıldı.
Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman 2023? İşte ayrıntılar...
Ehliyet yenileme son gün 2023
Ehliyet yenileme işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlamayan sürücüler, ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.
1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.
Ehliyet yenilemede gerekli evraklar
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)
Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
2 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi
Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi
Ehliyet değiştirme ücreti 2023
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.