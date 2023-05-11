2018 SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde kim ne kadar oy aldı? 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde kimin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. İşte 24 Haziran 2018 seçim sonuçları..

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 3 gün kala seçim hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde kimlerin ne kadar oy aldığını araştırmaya başladı. 24 Haziran 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde alınan oy oranları son günlerde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Bilindiği üzere 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yarışmıştı. Peki 2018 seçimlerinden kim ne kadar oy aldı? İşte 2018 seçim sonuçları.. 2018 seçim sonuçları 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde %52.38 oranında oy alan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olmuştu. İşte 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları; Recep Tayyip Erdoğan : %52.38 Muharrem İnce : %30.79 Selahattin Demirtaş : %8.32 Meral Akşener : %7.42 Temel Karamollaoğlu : %0.90 Doğu Perinçek : %0.20 Adayların aldıkları oy sayıları şu şekilde; Recep Tayyip Erdoğan : 25.436.238 Muharrem İnce : 14.951.788 Selahattin Demirtaş : 4.039.390 Meral Akşener : 3.603.858 Temel Karamollaoğlu : 434.882 Doğu Perinçek : 95.928