2018 yurt dışı seçim sonuçları: Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı? 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların tamamlanmasının ardından 2018 yılı yurt dışı seçim sonuçları merak konusu oldu. 2018 yurt dışı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ve Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı? İşte 2018 yurt dışı seçim sonuçları...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar 14 Mayıs Pazar günü sandık başına geçecek.

Bütün Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kitlenirken seçimle ilgili detaylar ve geçmiş seçimler merak ediliyor.

YSK tarafından yurt dışı için 73 ülke 156 yerde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlandı. 2018 yılında yapılan seçim sonuçları da merak edilen konular arasında.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin kullandığı oy sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ve Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı? İşte 2018 yurt dışı seçim sonuçları...

2018 yurt dışı seçim sonuçları

· Recep Tayyip Erdoğan%60,24

· Muharrem İnce %24,53

· Selahattin Demirtaş %11,71

· Meral Akşener %2,75

· Temel Karamollaoğlu %0,58

· Doğu Perinçek %0,19