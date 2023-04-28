2022 Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? İşte kurumlar vergisi beyannemesinde tarih detayı... Kurumlar vergisi beyannamesi süreci yakından takip ediliyor. KDV beyanname veriliş süresi ve Ba-Bs bildirim süresinin uzatılması ile ilgili Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Peki 2022 Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? İşte merak edilenler...

KDV beyanname veriliş süresi sık sık sorgulanıyor. Normal koşullar altında 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar gerçekleşmesi gereken beyanname verilişi, GİB tarafından yapılan açıklama ile uzatılmıştı. İşte değişen tarih detayı...

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

2022 yılı hesap döneminde Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2023 tarihine, Cuma günü tarihinin sonuna dek uzatılmıştı.

Ba-Bs bildirim formu için de yakından takip edilen süreç 2 Mayıs'ta bitecekti. Ancak alınan kararla beraber 5 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiş oldu.

KDV beyannamesi ne işe yarar?

KDV beyannamesinin ne olduğu ve anlamı merak ediliyor. Türkiye'de faaliyet gösteren mükelleflerin yasal bir zorunluluk olarak belirli dönemlerde vergi idaresine sundukları bir beyanname türü olarak bilinmektedir.

Sık sık gündeme gelen KDV beyannamesi, mükellef olanların KDV yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve vergi kanunlarına uygun olarak işlem yaptıklarını belirtip, beyan ettiği resmi bir belge olarak ifade edilebilir.