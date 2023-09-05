2023-2024 Okullarda cep telefonu yasaklandı mı? Hangi sınıflarda yasak? Öğretmenler dahi... Okullarda cep telefonu kullanımı, öğrencilerin derslere odaklanması ve birçok konuda zorluk yaratabiliyor. MEB, konuyu masaya yatırdı ve nihai kararı açıkladı. Buna göre, derse telefonla girilmesi yasaklandı. Peki, Okullarda cep telefonu yasaklandı mı? Hangi sınıflarda yasak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Cep telefonları, 7'den 70'de kimsenin elinden düşmüyor.

Öyle ki, erken yaşta dahi çocuklar cep telefonu kullanmayı öğreniyor.

Öğrencilerin de birçok işini gören cep telefonları, aşırı yaygın hale geldi. Ayrılmaz bir parça olan bu cihazlar, derslere dahi eşlik ediyor.

Ancak son zamanlarda, sosyal medya platformlarının da etkisiyle iş çığrından çıktı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) eğitim, bilim ve kültür ajansı UNESCO, yayınladığı raporda sınıftaki aksamalarla mücadele etmek, öğrenmeyi geliştirmek ve çocukları siber zorbalıktan korumaya yardımcı olmak için akıllı telefonların okullarda yasaklanmasını tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı da, okullarda cep telefonu yasağının sinyallerini verdi.

Okulların açılmasına az bir zaman kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cep telefonu ve dijital cihaz kullanımına yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Bu kapsamda ise, "Okula telefon getirmek yasak mı", "Okullarda cep telefonu yasaklandı mı", "Lisede cep telefonu yasak mı" gibi sorular gündeme geldi.

İşte MEB'in cep telefonu yasağına ilişkin detaylar...

Okullarda cep telefonu yasaklandı mı?

Çocukların okulda cep telefonuyla çok zaman geçirdiğini söyleyen Bakan Yusuf Tekin, “Bir diğer husus çocuklarımızın okullarda GSM cihazları, cep telefonlarıyla çok fazla vakit geçirdiklerinden hareketle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bunu zorunlu kılmamakla beraber bunun teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın dersliklere cep telefonu sokmamalarını, sokmayacak şekilde tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz. Bunu da genelgemizde zikretmiş olduk” dedi.

Bakan Tekin, ders dışında öğrencilerin ödev ya da benzeri bilgilendirme amaçlı kullanılan sosyal medya uygulamalarına da kısıtlama getirileceğini söyledi.

Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım; öğrenciler nezdinde cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerle kullanmazlarsa mutlu olacağız" dedi.

Cep telefonu yasağının uygulanacağı sınıfları ilköğretim ve ortaöğretim diye ayrılmadı. Yasağın tüm ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarında uygulanması bekleniyor.