2023-2024 sezonunda hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte liglerin yayınlanacağı kanallar..
ensonhaber.com

2023-2024 futbol sezonunun başlamasının ardından futbolseverler tarafından hangi ligin hangi kanalda yayınlanacağı sorusu yanıt aramaya başladı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta başladı.

Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'de heyecan başladı. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da ise heyecan bu hafta başlayacak.

Dünyanın en keyifli liglerinde oynanacak maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçların yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.

Peki hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı..

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Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?

Liglerin yayınlanacağı kanalları sizler için derledik. İşte o liste..

Trendyol Süper Lig: beIN Sports, TOD

Trendyol 1. Lig: beIN Sports, TOD, TRT Spor

Ziraat Türkiye Kupası: ATV, A Spor

İngiltere Premier Lig: beIN Sports, TOD

İngiltere FA Cup: Tivibu

UEFA Şampiyonlar Ligi: EXXEN, TV8,5

UEFA Avrupa Ligi: EXXEN, TV8,5

UEFA Konferans Ligi: EXXEN, TV8,5

İspanya La Liga: S Sport, Sport Plus

İtalya Serie A: S Sport 2, Sport Plus

Hollanda Ligi Eredivisie: TV8,5, EXXEN

Portekiz Ligi: D-Smart

Belçika Pro Lig: S Sport Plus

Almanya Bundesliga: beIN Sports, TOD, Tivibu

Almanya Kupası: S Sport Plus

Fransa Ligue 1: beIN Sports, TOD

Fransa Ligue 2: beIN Sports, TOD

Fransa Kupası: beIN Sports, TOD

Suudi Arabistan Ligi: TV 8,5, S Sport Plus, Exxen

Brezilya Serie A: D-Smart

Arjantin Premier Lig: D-Smart