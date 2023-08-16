2023-2024 sezonunda hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte liglerin yayınlanacağı kanallar..

2023-2024 futbol sezonunun başlamasının ardından futbolseverler tarafından hangi ligin hangi kanalda yayınlanacağı sorusu yanıt aramaya başladı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta başladı.
Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'de heyecan başladı. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da ise heyecan bu hafta başlayacak.
Dünyanın en keyifli liglerinde oynanacak maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçların yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.
Peki hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı..
Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?
Liglerin yayınlanacağı kanalları sizler için derledik. İşte o liste..
Trendyol Süper Lig: beIN Sports, TOD
Trendyol 1. Lig: beIN Sports, TOD, TRT Spor
Ziraat Türkiye Kupası: ATV, A Spor
İngiltere Premier Lig: beIN Sports, TOD
İngiltere FA Cup: Tivibu
UEFA Şampiyonlar Ligi: EXXEN, TV8,5
UEFA Avrupa Ligi: EXXEN, TV8,5
UEFA Konferans Ligi: EXXEN, TV8,5
İspanya La Liga: S Sport, Sport Plus
İtalya Serie A: S Sport 2, Sport Plus
Hollanda Ligi Eredivisie: TV8,5, EXXEN
Portekiz Ligi: D-Smart
Belçika Pro Lig: S Sport Plus
Almanya Bundesliga: beIN Sports, TOD, Tivibu
Almanya Kupası: S Sport Plus
Fransa Ligue 1: beIN Sports, TOD
Fransa Ligue 2: beIN Sports, TOD
Fransa Kupası: beIN Sports, TOD
Suudi Arabistan Ligi: TV 8,5, S Sport Plus, Exxen
Brezilya Serie A: D-Smart
Arjantin Premier Lig: D-Smart