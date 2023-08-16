2023-2024 sezonunda hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte liglerin yayınlanacağı kanallar.. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte maçların hangi kanallarda yayınlanacağı konusu gündeme geldi. Peki hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com 2023-2024 futbol sezonunun başlamasının ardından futbolseverler tarafından hangi ligin hangi kanalda yayınlanacağı sorusu yanıt aramaya başladı. Avrupa'nın önde gelen liglerinde yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta başladı. Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'de heyecan başladı. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da ise heyecan bu hafta başlayacak. Dünyanın en keyifli liglerinde oynanacak maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçların yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor. Peki hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı.. Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak? Liglerin yayınlanacağı kanalları sizler için derledik. İşte o liste.. Trendyol Süper Lig: beIN Sports, TOD Trendyol 1. Lig: beIN Sports, TOD, TRT Spor Ziraat Türkiye Kupası: ATV, A Spor İngiltere Premier Lig: beIN Sports, TOD İngiltere FA Cup: Tivibu UEFA Şampiyonlar Ligi: EXXEN, TV8,5 UEFA Avrupa Ligi: EXXEN, TV8,5 UEFA Konferans Ligi: EXXEN, TV8,5 İspanya La Liga: S Sport, Sport Plus İtalya Serie A: S Sport 2, Sport Plus Hollanda Ligi Eredivisie: TV8,5, EXXEN Portekiz Ligi: D-Smart Belçika Pro Lig: S Sport Plus Almanya Bundesliga: beIN Sports, TOD, Tivibu Almanya Kupası: S Sport Plus Fransa Ligue 1: beIN Sports, TOD Fransa Ligue 2: beIN Sports, TOD Fransa Kupası: beIN Sports, TOD Suudi Arabistan Ligi: TV 8,5, S Sport Plus, Exxen Brezilya Serie A: D-Smart Arjantin Premier Lig: D-Smart