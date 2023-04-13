2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Personel alımı için başvuru tarihi ve başvuru şartları araştırılmaya başladı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenler..

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından personel alımı hakkında aramalar hız kazandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bu açıklamanın ardından personel alımına ilişkin detaylar merak edilmeye başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları henüz belli olmadı.

Başvuru şartları nelerdir?

2023 yılında yapılacak olan personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak 2022 yılında aranan şartlar aşağıdaki şekildeydi;

a)Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; – Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) – Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.