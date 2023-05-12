2023 Anneler günü ne zaman? Anneler günü ayın kaçında kutlanacak? Anneler günü hakkında aramalar hız kazandı. 2023 yılında anneler gününün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. İşte anneler gününün tarihi..

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Anneler Günü hakkında aramalar hız kazandı. Anneler gününün 2023 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Anneler günü için hediye almak isteyenler anneler gününün tarihini öğrenmek için arama motorlarında arama yapmaya başladı. Bilindiği üzere anneler günü tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gündür. Anneler günü en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır Peki, anneler günü ne zaman? İşte merak edilen o tarih.. Anneler günü ne zaman? Anneler günü 2023 yılında 14 Mayıs tarihinde kutlanacak. Ülkemizde seçimlerinde yapılacağı tarih olan 14 Mayıs aynı zamanda anneler gününe denk gelmektedir.