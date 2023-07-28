2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi? AÖF yaz okulu sınavı hakkında merak edilenler araştırılıyor. Sınav tarihi ve sınavın şekli merak konusu oldu. İşte AÖF yaz okulu sınavı detayları..

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı.

Bu sınavların bitmesinin ardından gözler AÖF Yaz okulu sınavına çevrildi. Bilindiği üzere 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu 19 Ağustas'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, AÖF Yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağını ve sınavın yapılış şeklini öğrenmek istiyor.

Peki AÖF Yaz okulu sınavı nasıl ve hangi tarihte yapılacak? İşte sınava ilişkin detaylar...

2023 AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman?

2023 AÖF Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF Yaz okulu sınavı online mı?

AÖF yaz okulu sınavının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı konusu henüz netlik kazanmadı.