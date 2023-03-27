2023 Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşti mi, kaç gün? Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Ramazan bayramı ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak. Peki, 2023 Nisan ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşti mi? Ara tatil kaç gün olacak? İşte son durum...

Türkiye'de bir yandan Ramazan coşkusu yaşanırken bir yandan da eğitim takvimi işliyor.

Bu sene Ramazan bayramı ve 2. ara tatili hesaplayan vatandaşlar, plan yapmak üzere emin olmak istiyor. Bu kapsamda "Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşecek mi" sorusu gündemde.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 takvimi ile okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Ramazan bayramı ise bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.

Birbiri sıra gelmeleri durumunda tatiller birleştirilecek mi merak ediliyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün? Ara tatil ve bayram birleşti mi? Ramazan Bayramı kaç gün? İşte detaylar...

2. ara tatil ne zaman?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil ve bayram birleşti mi?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak. 20 Nisan Perşembe aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesine denk gelecek.

Üç gün sürecek Ramazan bayramı ise Cuma- Cumartesi-Pazar olduğundan otomatik olarak ara tatil ve bayram birleşmiş olacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Ramazan Bayramı tatili ile birleşen ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 23 Nisan günü son tatil günü olacak. Okullar da 24 Nisan Pazartesi açılacak.