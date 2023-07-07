2023 Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı’nın ardından Aşure Günü tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Aşure gününde aşure yapıp dağıtacak olanlar arama motorlarında “2023 Aşure günü ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Aşure, toplumda dayanışmayı ve yardımlaşmayı simgeleyen önemli bir gelenektir. Bu özel günde, aşure yapmak ve çevredeki insanlarla paylaşmak, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren anlamlı bir etkinliktir. Aşure Günü, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanırken, insanlar komşularına, akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine aşure dağıtarak sevgi ve hoşgörüyü paylaşma geleneğini sürdürmektedir. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, gözler Aşure Günü'ne çevrildi. Bu özel günde aşure yapmak isteyenler Aşure Günü tarihini araştırmaya başladı. Peki Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar… 2023 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü Muharrem ayı içerisinde yer alıyor. Muharrem ayı bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor ve 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Buna göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.