2023 AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF vize sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AUZEF vize sınavlarının tarihi merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Mart 2023 tarihinde bitmişti. Fakat sonrasında AUZEF kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı duyuruldu. İşte vize sınavları tarihleri...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi sık sık sorgulanıyor. Açıklanan takvime göre 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan bahar dönemi ara sınav tarihleri alınan yeni kararlarla farklı bir tarihe alındı.

AUZEF vize sınavları ne zaman?

Açıköğretim lisans ve ön lisans öğrencileri AUZEF vize sınavları ve tarihleri hakkında araştırmalar yapıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli AUZEF Ailesi;

Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sistemimiz 07 Nisan 2023 saat 23:59’a kadar aktif edilmiştir."

Kurum tarafından ayrıca açıklamasında "Üniversitemizde Ara Sınavlar (Vize) 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Fakültelerimiz bu zaman aralığında tespit edecekleri sınav tarihlerini kurumsal iletişim kanallarından sizlere duyuracaklardır." denildi.

Senato tarafından alınan karar gereği sınavların çevrimiçi yani online yapılması bekleniyor.

AUZEF bahar dönemi takvimi

Vize sınavları tarihleri: 29 Nisan- Mayıs

Final sınav tarihleri: 10-11 Haziran

Telafi sınavları tarihleri: 22-23 Temmuz

Mezuniyet üç ders sınavı tarihi: 2 Eylül