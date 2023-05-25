2023 Babalar günü ne zaman? Babalar günü ayın kaçında kutlanacak? Babalar günü hakkında aramalar hız kazandı. 2023 yılında babalar gününün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. İşte babalar gününün tarihi..

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü hakkında aramalar hız kazandı. Babalar gününün 2023 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Babalar günü için hediye almak isteyenler babalar gününün tarihini öğrenmek için arama motorlarında arama yapmaya başladı. Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür. Babalar günü dünyada ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Peki, 2023 babalar günü ne zaman? İşte merak edilen o tarih.. Babalar günü ne zaman? Babalar günü 2023 yılında 18 Haziran tarihinde kutlanacak. 18 Haziran 2023 tarihi bu sene Pazar gününe denk gelmektedir.