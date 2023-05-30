2023 Bakan maaşı ne kadar, kaç TL? Bakanlar ne kadar kazanıyor? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alan 17 bakan, yeni dönemde görevlerine başlayacak. Bu kapsamda bakan maaşları da merak konusu oldu. Bakanlar ne kadar kazanıyor, kaç lira maaş alıyor gibi sorular araştırılıyor. Peki, bakan maaşı kaç TL? İşte en düşük ve en yüksek bakan maaşı 2023!

Türkiye seçimini yaptı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıllık yetki daha verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini kurma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu kadrosu da netleşmeye başladı.

Türkiye'de Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine Ve Maliye Bakanı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Çevre Ve Şehircilik Bakanı, Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Kültür Ve Turizm Bakanı, Mili Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı, Tarım Ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı Ve Ulaştırma Bakanı bulunmaktadır.

Her bakanlık, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir bakan tarafından yönetilir. Şu anda 17 bakanlık bulunuyor.

Bakan olarak seçilenler seçilmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda yemin edip, göreve başlıyor.

Peki, En yüksek, en düşük bakan maaşı ne kadar? Bakanlar ne kadar maaş alıyor? 2023 Bakan maaşları ne kadar? İşte detaylar...

Bakan maaşı ne kadar?

3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları İle Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun’un birinci maddesinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir.

Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır.

2023 Bakan maaşı kaç TL?

2023 yılına ait bakan maaşları kesin olmamakla birlikte 50-70 bin arasında değişiyor.