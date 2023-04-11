2023 Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Bilgin duyurdu: İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri Ramazan ayının bitimine kısa bir zaman kala bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Her yıl, yılda iki kez olmak üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekli vatandaşlara 1100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl bayram ikramiyesi fiyatları güncellendi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi, Ramazan ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte merak ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini yayınladı.

Vatandaşlar, bayram ikramiyelerini almak için gün sayıyor. Peki 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte merak edilenler…

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Bayram ikramiyesi kimlere ödenir?

Bayram ikramiyesi; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödeniyor. Ayrıca SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 yılı Nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

· Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde ödenecek.

· Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde ödenecek.

· Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde ödenecek.

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

· Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde ödenecek.

· Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.