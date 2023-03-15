2023 Bayram tarihleri! Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? 2023 yılında idrak edilecek Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri merak edilmeye başladı. İşte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri..

Ramazan'a sayılı günler kalmasıyla birlikte bayram tarihleride merak edilmeye başladı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı.

Konu hakkında internette arama yapanlar "Ramazan Bayramı ne zaman" ve "Kurban Bayramı ne zaman" sorularına yanıt arıyorlar.

2023 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre belli oldu.

Peki 2023 yılında dini bayramlar hangi tarihlere denk geliyor. İşte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri..

Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşınlan dini takvime göre Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.