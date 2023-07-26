2023 Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, nerede? Sınav tarihi ve süresi! Başvurusu geçtiğimiz haftalarda sona eren bekçilik alımı için sınav tarihi belli oldu. Peki, 2023 Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçilik sınavı kaç soru kaç dakika? İşte detaylar...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği görevi için başvuruda bulunan adaylar, yazılı sınavda ter dökecek. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, 12–22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınav aşamasını başarıyla geçen adayların sınava katılabilecekleri açıklandı. Bekçilik yazılı sınav tarihi de netleşti. Bu kapsamda "Bekçilik sınavı ne zaman", "Bekçilik sınavı kaç dakika", "Kaç soru sorulacak" gibi detaylar merak konusu oldu. Aynı zamanda sınav yerleri de araştırılıyor. Peki, Bekçilik 2023 sınavı ne zaman? İşte detaylar... Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Sınavlar Ankara'da uygulanacak. Bekçi adayları sınav giriş belgesini 22 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden alacak. Sınav süresi Sınavda Genel Yetenek (Türkçe, Matematik), Genel Yetenek (Tarih, Coğrafya, Anayasa Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye ve Dünya ile ilgili Genle, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular) konularından 100 soru sorulacak. Bekçilik sınavında adaylara çoktan seçmeli (5 cevap şıkkı) 100 soru için 120 dakika süre verilecek.