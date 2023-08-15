2023 BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? BİLSEM kayıt takvimi ve evrakları BİLSEM kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler takvimi ve gerekli belgeleri araştırıyor. Peki, BİLSEM 2023 kayıtları ne zaman? BİLSEM kayıt evrakları neler? İşte detaylar...

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlendi.

BİLSEM kaydı yaptırmaya hak kazanan adaylar, kayıt takvimini inceliyor.

BİLSEM 2023-24 kayıtları ne zaman? BİLSEM kaydı nerede yapılıyor, online mı? BİLSEM kayıt evrakları nelerdir? İşte ayrıntılar...

BİLSEM 2023 kaydı nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerini kazanan adayların velileri, kayıt işlemlerini internetten, online ve çevrimiçi olarak gerçekleştiremiyor.

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM kayıt tarihleri 2023

Aday öğrenciler, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında kayıt yaptırabilirler.

Gerekli evraklar

BİLSEM'e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

d.T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

3. BİLSEM sonuç belgesi çıktısı