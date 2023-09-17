2023 Black Friday ne zaman? Black Friday tarihi Alışveriş çılgınlığının yaşandığı indirim günleri ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki 2023 Black Friday ne zaman, hangi gün? İşte bu senenin indirim günleri...

ensonhaber.com

Sonbahar denilince akıllarda yerini alan gündemden biri de "indirim"...

ABD'de ortaya çıkan ve şimdilerde dünyanın her ülkesinde eş zamanlı indirimlerin yapıldığı "Black Friday" için geri sayım başladı.

Alışveriş tutkunları, bu indirim günlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Türkiye'de de ''Efsane Cuma'' ya da ''Kara Cuma'' olarak bilinen bu günde, mağazalar ürünlerine dikkat çeken indirimler yapıyor.

Bu noktada uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş, bu yıl Black Friday (Efsane Cuma, Kara Cuma) tarihini araştırıyor.

Peki 2023 Black Friday Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Bkacj Friday hangi gün, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Black Friday ne zaman 2023?

2023 yılında Black Friday indirimleri 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor.