2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak? 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgiyle takip edilen bursluluk sınav tarihleri duyuruldu. İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavlarında başarı gösteren öğrencilere 1 yıl boyu burs verildiği bilinmekte. Peki ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11. sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı ne zaman?

2023 yılı bursluluk sınavı yakından takip ediliyor. Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10,11. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek bursluluk sınavı hakkındaki tarih detayları belli oldu. MEB tarafından bu senenin sınav takvimi açıklandı. Peki bursluluk sınavı ne zaman?

2023 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavlarında başarılı olan öğrencilere 1 sene boyunca burs desteği sağlanacak. Bu sene burs desteği 863 TL olarak duyurulmuştu. İOKBS sınavı başvurularının nereden yapılacağı da merak ediliyor. Başvurular meb.gov.tr üzerinden, e-Okul ya da öğrencinin eğitim aldığı okul müdürlüklerinden yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi ilan edildi. Açıklanan takvime göre İOKBS sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılmış olacak.

İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

MEB tarafından bursluluk sınavı hakkındaki kılavuzun yayınlanması sonrası başvuru takvimi de belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre bursluluk sınavı başvuruları gerçekleşecek.

Başvuru işlemleri, internet vasıtasıyla ya da yüz yüze yapılacak. Başvurular http://www.MEB.gov.tr ya da https://e-okul.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden yapılabilecek.