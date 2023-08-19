2023 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı için geri sayım başladı.. 2023 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar..

ensonhaber.com Düzenli olarak her sene yapılan bursluluk sınavına ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor. 2023 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 29 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek sınavın hangi tarihte yapılacağı son günlerde sık sık araştırılıyor. Peki, 2023 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınavının yapılacağı o tarih.. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını duyurdu.Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınavı ne zaman? MEB her sene düzenlenen sınavın 2023 yılında ne zaman yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Bursluluk Sınavı (İOKBS), 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. 3 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.