2023 Cumhurbaşkanı seçilebilme yüzdesi! Seçim yüzde kaç oyla kazanılır? 2023 seçimlerine sayılı günler kala, seçmenlerin merak ettiği konulardan birisi de oy oranı oldu. 2. tur tarihi açıklanırken, seçimin yüzde kaçla kazanılacağı araştırılıyor. Peki, cumhurbaşkanı olmak için yüzde kaç oy gerekir? Seçim yüzde kaç oyla kazanılır? İşte detaylar...

5 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi için sıra 2023'te...

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçmek için sandık başına gidecek olan 60 milyondan fazla seçmen, oy kullanacak.

Seçim arifesinde herkesin gündeminde siyaset varken, bazı konular da yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Oy kullanma ve seçim hakkında merak edilenlerden biri de "oy oranı gerekliliği" oldu.

Seçmenler, "yüzde kaç oyla seçim kazanılır" sorusuna yanıt arıyor. Cevabı ise 2007 Anayasası'nda karşımıza çıkıyor.

Peki, Cumhurbaşkanlığı için yüzde kaç oy gerekli? Seçim yüzde kaçla kazanılır? İşte oy yüzdesi...

Seçim yüzde kaç oyla kazanılır?

2007 Türkiye anayasa değişikliği referandumu'nda kabul edilen değişikliklere göre Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gerekmektedir.

İlk oylamada bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda ilk seçimde en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine katılmaya hak kazanacaktır.