2023 Efsane (Şahane) Cuma indirimleri için hazır olun! O tarihte başlıyor… Alışveriş tutkunları her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Black Friday indirimlerini sabırsızlıkla bekliyor. İşte Şahane Cuma, Efsane Cuma da denilen bu özel günün tarihi…

ensonhaber.com

Black Friday, her yıl kasım ayının son perşembesine denk gelen ve birçok ülkede büyük heyecanla beklenen bir alışveriş etkinliği olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de de giderek daha fazla insanın ilgisini çeken bu özel gün, binlerce kişinin alışveriş merkezlerine ve online platformlara akın etmesine neden oluyor.

Şahane Cuma ve Efsane Cuma olarak da bilinen bu günde, birçok ürün büyük indirimlerle raflarda yerini alıyor.

Alışveriş tutkunları bu fırsatı kaçırmamak için bu yıl Black Friday tarihlerini araştırmaya başladı.

Genellikle 24 saat süren Efsane Cuma indirimleri, talep yoğunluğundan dolayı bazen 4 güne kadar uzayabiliyor.

Bu süre içinde elektronik ürünler, giyim, kozmetik, oyuncaklar ve daha birçok ürün büyük indirimlerle alıcılarını bekleyecek. İşte beklenen tarih...

2023 Black Friday ne zaman?

2023 Black Friday, 24 Kasım Cuma günü saat 00:00’da başlayacak. Birçok mağaza, bu büyük indirim fırsatını kaçırmak istemeyen tüketiciler için kasım ayının başlarında başlatıyor.

E-ticaret siteleri de aynı şekilde kasım ayının ilk günlerinden itibaren indirim kampanyalarıyla tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya başlayacak.