2023 Eurovision ne zaman ve nerede yapılacak? Türkiye bu sene Eurovision'a katılacak mı? 2023 Eurovision için geri sayım başladı. Peki 2023 Eurovision şarkı yarışması ne zaman ve hangi ülkede gerçekleştirilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı..

Eurovision 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. Yarışmaya kısa bir süre kala yarışma hakkında merak edilenler internette araştırılmaya başladı. Toplam 37 ülkenin mücadele edeceği Eurovision şarkı yarışmasını 2022 yılında Ukrayna kazanmıştı. Bu sene Ukrayna'da yapılması gereken 2023 Eurovision şarkı yarışması Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle başka bir ülkede yapılacak. Peki 2023 Eurovision ne zaman ve hangi ülkede yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı.. Eurovision ne zaman ve nerede yapılacak? 2023 Eurovision şarkı yarışması 9 Mayıs ve 11 Mayıs tarihleri arasında yarı final yapacak. Eurovision 2023'ün finali ise 13 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2023 Eurovision finali İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilecek. Türkiye katılacak mı? 2012 yılında bu yana Eurovision'a katılmayan Türkiye bu senede yarışmada yer almayacak.