Türkiye, yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek.
Eyyam Osmanlıcada; günler, gündüzler anlamına gelir. Bahur ise sıcak demektir. Tütsü, buhur, sıcak bastırdığında topraktan çıkan buhar anlamlarına da gelir.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek.
Uzmanlar, İstanbul’da sıcaklıkların zirveyi bulacağını ve dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
Uyarıların akabinde vatandaşlar Eyyam-ı Bahur sıcakları kaç derece olacak merak ediyor.
Kavuracak
Eyyam-ı Bahur Ağustos ayının başında başlayacak. Kavurucu sıcaklıkların yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
Türkiye'de hava sıcaklıklarının 40 dereceleri geçmesi bekleniyor.