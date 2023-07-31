2023 Eyyam-ı Bahur sıcakları kaç gün, kaç derece? "Cehennem sıcağı" deniliyor... Türkiye'ye gelen Eyyam-ı Bahur sıcaklarında hava kaç dereceye kadar çıkacak merak ediliyor.

Türkiye, yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek.

Eyyam Osmanlıcada; günler, gündüzler anlamına gelir. Bahur ise sıcak demektir. Tütsü, buhur, sıcak bastırdığında topraktan çıkan buhar anlamlarına da gelir.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek.

Uzmanlar, İstanbul’da sıcaklıkların zirveyi bulacağını ve dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Uyarıların akabinde vatandaşlar Eyyam-ı Bahur sıcakları kaç derece olacak merak ediyor.

Kavuracak

Eyyam-ı Bahur Ağustos ayının başında başlayacak. Kavurucu sıcaklıkların yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının 40 dereceleri geçmesi bekleniyor.