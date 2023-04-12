2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Kadınlar Dünya Kupası nerede oynanacak? 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası hakkında aramalar hız kazandı. Peki 2023 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman oynanacak? İşte turnuvanın detayları..

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olması beklenen Kadınlar Dünya Kupası'nın ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Futbolseverler Kadınlar Dünya Kupası hakkında aramalarına hız kazandırdı. Turnuvanın detayları belli oldu.

2023 Kadınlar Dünya Kupası birden fazla ev sahibi ülkenin olduğu ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası olma özelliği taşıyacak.

Bu sene 9. kez düzenlenecek olan turnuvada 32 takım yer alacak. Bilindiği üzere son iki Dünya Kupası'nı ABD kazanmıştı.

2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında Yeni Zelanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.

Peki, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman başlayacak ve nerede oynanacak? İşte detaylar..

2023 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman?

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 Kadınlar Dünya Kupası nerede oynanacak?

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.