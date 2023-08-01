2023 Fındık fiyatları açıklandı mı? TMO İl il fındık fiyatları belli oldu mu? 2023 yılı fındık fiyatları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2023 fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak. İşte detaylar..

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2023 Fındık fiyatları belli oldu mu sorusu son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. Hem üretici hem tüketici bu soruya cevap arıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bilindiği üzere fındık alım fiyatları fındık üreticileri için çok büyük bir öneme sahip. Bu yüzden fındık üreticileri sık sık fındık fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 2023 fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık üreticilerinin gözü kulağı bu haberde.

2023 fındık fiyatları belli oldu mu?

2023 yılı fındık fiyatları henüz belli olmadı. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri dikkate alınarak bir fiyat belirlenmeye çalışılıyor.

TMO tarafından belirlenen fiyat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.