2023 GAZİ MAAŞ ZAMMI! Gazi maaşları ve güvenlik korucularının emekli maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları ve güvenlik korucularının emekli maaşlarına zam yapıldı. Peki yeni zamlı maaşlar ne kadar oldu ve hangi tarihte ödenecek. İşte detaylar..

Gazi maaşları ne kadar oldu sorusu internette aratırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile gazi maaşları ve güvenlik korucularının emekli maaşları belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gazi maaşları ve güvenlik korucularının emekli maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama doğrultusunda gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylık farklarının 7 Nisan’dan itibaren hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm Muharip Gazilere, 30 günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak aylık ödeneceğini ve aylıkların asgari ücretin net tutarından az olamayacağını duyurdu. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan 2023 Nisan’dan itibaren hesaplara yatırılacak."

Gaziler Arasında Sosyal Güvence Farkı Olmayacak

Hak sahiplerinin çalışıp çalışmadıklarına veya gelir/aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın, 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlanarak Muharip Gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi.

Gazilerin Emanetlerinin Aylıkları da Yükseltildi

Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar ise net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak. Böylece, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220 TL’den 6 bin 635 TL’ye, yükseltilecek.

Güvenlik Korucuları 7500 TL’den Az Aylık Alamayacak

Ayrıca, en az 15 yıllık güvenlik koruculuğu hizmeti esas alınarak aylık bağlanan Güvenlik Korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL’den az olmaması şeklinde düzenleme yapıldı.