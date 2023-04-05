2023 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! ABD’de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Yeşil kart başvurusu yapan binlerce vatandaşın gündeminde başvuru sonuçları yer alıyor. Sonuç tarihlerinin belli olmasının ardından arama motorlarında “Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yer alıyor. İşte beklenen tarih…

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşama ve çalışma izni alabilmek için ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından her yıl Green Card veriliyor.

Amerika’da yaşama hayali kuran vatandaşlar, Green Card başvurularını tamamlıyor. Ardından çekiliş gerçekleşiyor.

Green Card almaya hak kazanan kişiler ABD vatandaşı olmasa bile hayatı boyunca Amerika’da çalışma ve oturma iznine sahip oluyor.

Bunun gibi pek çok avantajı olan Green Card için başvuruları bu yıl 8 Ekim tarihinde sona ermişti.

Başvuru yapan binlerce vatandaş, “Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?, Ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçlarına nasıl bakılır?” sorularına yanıt arıyor.

Green Card sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazanırken başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte beklenen tarih…

Green Card nasıl alınır?

Green Card almak için belirli zamanlarda çekilişler gerçekleştiriliyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önemli.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir.

Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

Green Card başvuruları ne zaman açıklanacak?

DV 2023-2024 Green Card başvuruları 5 Ekim-8Kasım 22 tarihleri arasında tamamlandı. Green Card başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Çıkan sayfada “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurup sonraki linkine tıklayabilirsiniz. Ardından yeni bir link açılacaktır.

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